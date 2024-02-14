В Нахчыване пресечена контрабанда крупной партии сигарет
В Нахчыване пресечена контрабанда крупной партии сигарет
Сотрудники Нахчыванского таможенного управления пресекли ввоз в страну крупной партии сигарет без акцизных марок.
В ходе проверки легкового автомобиля в нем были обнаружены 500 блоков (100 тысяч штук) сигарет «Милано». По факту ведется расследование, говорится в сообщении Нахчыванского главного таможенного управления.
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