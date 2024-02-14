В Нахчыване пресечена контрабанда крупной партии сигарет

Содержащийся в заключении активист партии Народного фронта Замин Салаев жалуется на ухудшение условий содержания в колонии. Как сообщила Turan его супруга Саида Салаева, 13 февраля в ходе телефонного разговора, Замин пожаловался на проблемы со здоровьем и ухудшение условий его содержания.