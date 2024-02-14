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(9 часов назад)
Гигантский оползень накрыл работников золотоносного рудника в Турции

Гигантский оползень накрыл работников золотоносного рудника в Турции

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Гигантский оползень накрыл работников золотоносного рудника в Турции

В результате оползня, произошедшего 13 февраля на золотом руднике Чоплер в районе Илич турецкой провинции Эрзинджан, под землей оказались девять сотрудников.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что в регионе проходит поисково-спасательная операция с участием 400 человек.

Трагедия произошла в результате оползня объемом в 10 млн м3 земли, который двигался со скоростью 10 м в секунду. Часть работников рудника просто не успела убежать от огромной массы земли.

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