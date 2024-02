Türkiyədə nəhəng torpaq sürüşməsi nəticəsində qızıl mədəninin işçiləri torpaq altında qalıb

Fevralın 13-də Türkiyənin Ərzincan şəhərinin İliç rayonunda Çöpler altın mədənində baş vermiş sürüşmə nəticəsində doqquz mədən işçisi torpaq altında qalıb.

Ölkənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya bildirib ki, bölgədə 400 nəfərin iştirakı ilə axtarış-xilasetmə əməliyyatı həyata keçirilir.

Faciə saniyədə 10 metr sürətlə hərəkət edən 10 milyon kubmetr həcmində torpağın sürüşməsi nəticəsində baş verib. Mədən işçilərinin bəziləri böyük torpaq kütləsindən qaçmağa fürsət tapmayıb.

