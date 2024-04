Следствие будет решать вопрос о лечении Алескера Мамедли?

В Хатаинском районном суде сегодня состоялось рассмотрение ходатайства учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о переводе его под домашний арест.

Как сообщил журналистам после заседания адвокат Агыль Лаидж, ходатайство подано в связи с ухудшением состояния здоровья Мамедли.

«Сейчас его освобождение из-под стражи это больше гуманитарный, нежели правовой вопрос», - сказал адвокат.

По его словам, у Мамедли опухоль щитовидной железы и она растет. Однако, несмотря на многократные обращения в Пенитенциарную службу, Медуправление Минюста и в следственный орган условия для обследования и лечения Мамедли квалифицированными специалистами обеспечено не было.

Защита в обращении в МВД даже было согласно на обследование в госпитале МВД. Однако в ответе Медуправления Минюста от 16 апреля утвержалось, что у Мамели нет проблем со здоровьем, у него нет опухоли щитовидной железы и он не нуждается в амбулаторном или стационарном лечении, отметил адвокат.

По словам Лаиджа, в ходе заседания сторона следствия заверила, что берет решение данного вопроса на себя в течение 4-5 дней. В связи с этим, защита временно отозвала ходатайство. Если в течение 5 дней вопрос не решится, ходатайство будет повторно подано.

Адвокат сказал, что Мамедли все хуже и на процессе он дышал с трудом. «Из-за опухоли он не может спать, у него нет аппетита и он сильно осунулся», - отметил адвокат.

* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video