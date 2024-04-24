Следствие будет решать вопрос о лечении Алескера Мамедли?
Следствие будет решать вопрос о лечении Алескера Мамедли?
В Хатаинском районном суде сегодня состоялось рассмотрение ходатайства учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о переводе его под домашний арест.
Как сообщил журналистам после заседания адвокат Агыль Лаидж, ходатайство подано в связи с ухудшением состояния здоровья Мамедли.
«Сейчас его освобождение из-под стражи это больше гуманитарный, нежели правовой вопрос», - сказал адвокат.
По его словам, у Мамедли опухоль щитовидной железы и она растет. Однако, несмотря на многократные обращения в Пенитенциарную службу, Медуправление Минюста и в следственный орган условия для обследования и лечения Мамедли квалифицированными специалистами обеспечено не было.
Защита в обращении в МВД даже было согласно на обследование в госпитале МВД. Однако в ответе Медуправления Минюста от 16 апреля утвержалось, что у Мамели нет проблем со здоровьем, у него нет опухоли щитовидной железы и он не нуждается в амбулаторном или стационарном лечении, отметил адвокат.
По словам Лаиджа, в ходе заседания сторона следствия заверила, что берет решение данного вопроса на себя в течение 4-5 дней. В связи с этим, защита временно отозвала ходатайство. Если в течение 5 дней вопрос не решится, ходатайство будет повторно подано.
Адвокат сказал, что Мамедли все хуже и на процессе он дышал с трудом. «Из-за опухоли он не может спать, у него нет аппетита и он сильно осунулся», - отметил адвокат.
* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.
Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.
Политика
-
- 24 апрель 2024, 18:59
Сотрудница Центра социальных прав Айшен Мурадова сегодня была вызвана в главное управление полиции города Баку. Она находилась в управлении полиции в сопровождении своего адвоката около 2,5 часов.
-
Президент Турции Эрдоган направил послание Патриарху армян Турции Сааку Машаляну в связи с годовщиной событий 1915 года в Османской империи.
-
- 24 апрель 2024, 17:47
23 апреля Международный союз борьбы (UWW) в лице ее Дисциплинарной палаты лишила права на судейство арбитров на нарушения во время полуфинального поединка между Франком Чамизо (Италия) и Тураном Байрамовым (Азербайджан) в рамках Европейской квалификации в марте 2024 в Баку. Об этом говорится в пресс-релизе UWW.
-
- 24 апрель 2024, 17:20
23 апреля ученый-экономист Губад Ибадоглу после освобождения под домашний арест прошел медицинское обследование в гражданской клинике.
Написать отзыв