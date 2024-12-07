Снижение доходов от экспорта углеводородов сигнализирует о необходимости диверсификации
Снижение доходов от экспорта углеводородов сигнализирует о необходимости диверсификации
Доходы от экспорта углеводородов из Азербайджана, когда-то являвшиеся основой экономической стратегии страны, значительно снизились за первые 11 месяцев 2024 года, согласно данным, опубликованным Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР). Снижение доходов объясняется колебаниями мировых цен на энергоносители и меняющейся динамикой рынка.
Экспорт с блока нефтяных месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) с января по ноябрь 2024 года составил 5,725 млрд долларов США, что меньше показателя в 6,354 млрд долларов США за аналогичный период 2023 года. Снижение доходов говорит об уязвимости экспортно-зависимой экономики Азербайджана от изменений мировых цен на нефть.
Еще более поразительным является падение доходов от Шах-Дениз, флагманского месторождения природного газа и конденсата Азербайджана. Экспорт газа и конденсата с этого месторождения принес $416,174 млн за тот же 11-месячный период, против $1,308 млрд в 2023 году. Только экспорт конденсата упал до $115,409 млн по сравнению с $324,4 млн годом ранее.
Спад в значительной степени объясняется снижением мировых цен на нефть и газ, что снизило экспортные доходы Азербайджана, несмотря на стабильный уровень производства. Энергетический сектор, который обеспечивал быстрый экономический рост страны в течение последних двух десятилетий, сейчас переживает период нестабильности, поскольку мир переходит к возобновляемым источникам энергии и колеблющемуся спросу.
SOFAZ, созданный в 1999 году для управления доходами от международных нефтегазовых проектов Азербайджана, долгое время был краеугольным камнем фискальной политики страны. С активами, превышающими $60 млрд фонд служит буфером против рыночной турбулентности и финансирует крупные инфраструктурные и девелоперские проекты.
Однако недавнее падение доходов поставило под сомнение устойчивость экономической модели Азербайджана перед лицом внешнего давления. «Эти цифры подчеркивают важность диверсификации источников доходов и снижения зависимости от углеводородов», — сказал старший энергетический аналитик бакинского аналитического центра.
Сокращение доходов от экспорта углеводородов может побудить Азербайджан ускорить усилия по диверсификации экономики и инвестированию в возобновляемые источники энергии. Правительство уже объявило о проектах в области зеленой энергетики с использованием в солнечного и ветрового потенциала страны.
Однако эксперты предупреждают, что переход от углеводородов к возобновляемым источникам энергии потребует значительных инвестиций и структурных реформ. «Нефтяной фонд Азербайджана остается мощным финансовым инструментом, но фокус должен сместиться на обеспечение долгосрочной устойчивости», — сказал аналитик.
SOFAZ, несмотря на свои солидные резервы, также испытывает напряжение от возросших внутренних расходных обязательств, включая социальные программы и развитие инфраструктуры. Снижение доходов может повлиять на будущие ассигнования, потенциально замедляя ключевые национальные проекты.
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