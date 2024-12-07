Модернизация здравоохранения в Азербайджане заставляет  людей с нарушениями слуха самим  покрывать расходы

Для Эльшана Гасанова, 46-летнего мужчины с тяжелым нарушением слуха (четвертой степени), то, что должно было быть простым процессом получения государственных слуховых аппаратов, превратилось в бюрократический кошмар с участием трех учреждений здравоохранения. В результате Гасанов был вынужден платить около 60 манатов (35 долларов США) несколько раз в год за то, что раньше было бесплатной услугой — стоимость, по его словам, неподъемная для его скромной пенсии по инвалидности.

В письме информационному агентству Turan Гасанов объяснил, что в 2023 году Республиканский реабилитационный центр бесплатно предоставил ему два слуховых аппарата. Однако эти устройства требуют периодической калибровки в соответствии с конкретными слуховыми потребностями пациента — услуга, которая ранее оказывалась Реабилитационным центром бесплатно. Сегодня таких пациентов, как Гасанов, направляют в находящуюся в Баку, частную компанию Центр слуха и речи «Аваз». Центр Avaz взимает 30 манатов за калибровку устройства, что составляет 60 манатов за оба слуховых аппарата. Более того, эта настройка должна проводиться каждые три-четыре месяца, что составляет ежегодные расходы в размере 180 манатов. Вдобавок к этому, Гасанову пришлось самому покупать ушные вкладыши для слуховых аппаратов, так как ни Реабилитационный центр, ни Avaz их не предоставили.

«Я безработный и живу только на пенсию. Регулярно выплачивать такую ​​сумму для меня невозможно», — написал Гасанов.

Приватизация основных услуг

До 2020 года калибровка слуховых аппаратов проводилась бесплатно в Реабилитационном центре. Однако реформы в системе здравоохранения Азербайджана, направленные на модернизацию и улучшение услуг, делегировали эту задачу частным компаниям, таким как Avaz, переложив финансовое бремя на пациентов.

Когда 25 июля 2024 года Гасанов высказал свои опасения Центру Аваз, он был встречен безразличием. «Жалуйтесь, куда хотите», — вспоминает он, ему сказали.

Согласно закону Азербайджана «О правах лиц с ограниченными возможностями», лица с ограниченными возможностями имеют право на различные льготы, включая бесплатное медицинское обслуживание. Гасанов считает, что приватизация регулировки слуховых аппаратов противоречит этому закону и несправедливо наказывает уязвимых граждан.

Заложники бюрократической путаницы

Попытки Гасанова решить эту проблему были встречены обвинениями между государственными органами. Когда он пожаловался в Министерство здравоохранения, ему сообщили, что Реабилитационный центр был передан Управлению региональных медицинских отделений (TƏBİB). Однако TƏBİB отрицает свою ответственность, заявляя, что центр работает при Министерстве труда и социальной защиты. Попытки связаться с пресс-службой Министерства труда для получения комментариев оказались безуспешными.

Центр Аваз подтвердил обвинения, изложенные Гасановым, заявив агентству Turan, что гражданин заплатил за законно оказанные услуги. «Его не обманули. Он заплатил за работу, выполненную частной компанией», — заявили в центре.

Более широкая проблема

Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность среди инвалидов в Азербайджане относительно непреднамеренных последствий модернизации здравоохранения. Передавая простые, но важные услуги на аутсорсинг частным поставщикам, правительство возложило финансовое бремя на некоторых из своих наиболее уязвимых граждан.

Обзор Turan политики здравоохранения Азербайджана подчеркивает это противоречие: статьи 29 и 30 закона "О правах лиц с инвалидностью", прямо гарантируют бесплатные медицинские услуги для лиц с ограниченными возможностями. Однако, по мнению Гасанова, эти правовые гарантии остаются далекими от реальности.

На данный момент Гасанову и другим в его положении приходится лавировать в сложной сети агентств и министерств, неся при этом финансовое бремя, которое они с трудом могут себе позволить. Ситуация поднимает насущные вопросы о приоритетах реформ здравоохранения в Азербайджане и их влиянии на тех, кому они должны были служить.