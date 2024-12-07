Ильхам Алиев поздравил Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен
Ильхам Алиев поздравил Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен
Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Совета Европейского Союза Его превосходительству господину Антониу Коште в связи с началом деятельности на этом посту.
«Сотрудничество Азербайджана и Европейского Союза имеет широкую повестку дня и охватывает сферу энергетики, в том числе зеленой энергетики, транспорт, торговлю и другие области. Важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы неоспорима», - говорится в послании.
Алиев выразил уверенность, что стороны «приложат усилия для дальнейшего развития «в соответствии с взаимными интересами политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена между Азербайджаном и Европейским Союзом», «укрепления конструктивного партнерства».
Алиев также поздравил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в связи с началом деятельности после переизбрания на этот пост.
«Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют плодотворные партнерские связи в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, в области безопасности, особенно в энергетическом секторе, носящем стратегический характер и играющем важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на всестороннее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе взаимного уважения и равноправия», - говорится в послании.
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