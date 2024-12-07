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(7 часов назад)
Полиция Тбилиси разогнала протестующих на проспекте Руставели на фоне антиправительственных демонстраций

Полиция Тбилиси разогнала протестующих на проспекте Руставели на фоне антиправительственных демонстраций

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Полиция Тбилиси разогнала протестующих на проспекте Руставели

Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.

Министерство внутренних дел сообщило, что фейерверки, которые использовали протестующие, стали причиной разгона, в результате чего один сотрудник полиции получил ранения. Несмотря на этот инцидент, протест в предыдущие дни оставался в целом мирным.

Оппозиционные группы заявили, что среди задержанных был Цотне Кобиридзе, лидер партии «Гирчи — Больше свободы» и «Коалиции за перемены». Также сообщалось об арестах около площади Республики, где демонстранты оказались окружены силами полиции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал протесты неудачной попыткой разжечь «национальный Майдан», заявив, что правительство держит ситуацию под контролем.

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