КЗЖ осудил задержание журналистов Meydan TV.

Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.

«Около полудня независимый журналист Рамин Джебраилзаде (также известный как Рамин Деко) был задержан в аэропорту Баку по прибытии из соседней Грузии, где он освещал проевропейские протесты. В то же время правоохранительные органы в разных частях города задержали Натига Джавадлы, Хаялу Агаеву, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш и Айсель Умудову, которые работают с базирующимся в Германии независимым СМИ Meydan TV», - говорится в заявлении КЗЖ.

Всех шестерых заподозрили в незаконной контрабанде валюты и доставили в Главное управление полиции города Баку, отмечает КЗЖ со ссылкой на Meydan TV. У некоторых из задержанных журналистов в квартирах были проведены обыски.

«Задержание нескольких журналистов Meydan TV, произошедшее как раз в тот момент, когда в Баку завершилась климатическая конференция ООН COP29, является признаком намерения властей Азербайджана продолжить жестокое преследование СМИ и пощечиной как ООН, так и демократическим правительствам, которые только недавно приезжали в Баку, чтобы пожать руки азербайджанским официальным лицам», — заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. «Власти Азербайджана должны немедленно освободить Натига Джавадлы, Хаялу Агаеву, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш, Айсель Умудову и Рамина Деко, а также более десятка других ведущих журналистов, арестованных по аналогичным обвинениям в последние месяцы, и прекратить беспрецедентное нападение на независимую прессу», - добавила она.

В заявлении КЗЖ указывается, что МВД заявило, что журналисты были задержаны «в связи с незаконным ввозом иностранной валюты в страну».

Руководство Meydan TV опровергло «все обвинения» и назвало задержание и допрос журналистов «незаконными», подчеркивает КЗЖ.

За последний год власти Азербайджана предъявили по меньшей мере 15 журналистам обвинения в совершении тяжких уголовных преступлений в отместку за их работу.13 из них находятся в предварительном заключении. Большинство находящихся за решеткой, работают в последних независимых СМИ Азербайджана и сталкиваются с обвинениями в контрабанде валюты, связанными с предполагаемым получением средств от западных доноров, напоминает КЗЖ.