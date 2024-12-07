Посол Великобритании о задержании журналистов Meydan TV

“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.

Свободная и независимая пресса является важным элементом любой демократии.

Журналисты должны иметь возможность освещать проблемы, не опасаясь ареста, запугивания или насилия”. Об этом написал в субботу в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд (Fergus Auld).