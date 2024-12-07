Фергюс Олд
Посол Великобритании о задержании журналистов Meydan TV
“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.
Свободная и независимая пресса является важным элементом любой демократии.
Журналисты должны иметь возможность освещать проблемы, не опасаясь ареста, запугивания или насилия”. Об этом написал в субботу в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд (Fergus Auld).
-
-
- Актуальный репортаж
- 7 декабрь 2024 11:52
Политика
-
- 7 декабрь 2024, 14:56
В субботу, 7 декабря состоялась сессия меджлиса партии «Мусават». В ходе заседания глава партии Иса Гамбар выступил с докладом о текущей общественно-политической ситуации в стране.
-
- 7 декабрь 2024, 14:29
Правозащитная организация Freedom Now присоединилась к требованиям прекратить давление на независимую прессу в Азербайджане.
-
- 7 декабрь 2024, 13:01
Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 10:59
Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.
Написать отзыв