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(7 часов назад)
Фергюс Олд

Фергюс Олд

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол Великобритании о задержании журналистов Meydan TV

“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.

Свободная и независимая пресса является важным элементом любой демократии.

Журналисты должны иметь возможность освещать проблемы, не опасаясь ареста, запугивания или насилия”. Об этом написал в субботу в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд (Fergus Auld).

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