Спикер парламента Армении приветствует идею покупки газа у Азербайджана

Ереван готов обсудить с Баку вопрос о закупке газа. Об этом журналистам заявил 25 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Я очень положительно отношусь к этому вопросу, думаю, нам следует обсудить его", - сказал он.

Симонян назвал «очень хорошим вариантом» постройку газопровода из Азербайджана.

Напомним, что о возможности постройки газопровода в Армению и далее в Нахчыван заявил 24 апреля глава Азербайджана Ильхам Алиев.