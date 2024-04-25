Спикер парламента Армении приветствует идею покупки газа у Азербайджана
Спикер парламента Армении приветствует идею покупки газа у Азербайджана
Ереван готов обсудить с Баку вопрос о закупке газа. Об этом журналистам заявил 25 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Я очень положительно отношусь к этому вопросу, думаю, нам следует обсудить его", - сказал он.
Симонян назвал «очень хорошим вариантом» постройку газопровода из Азербайджана.
Напомним, что о возможности постройки газопровода в Армению и далее в Нахчыван заявил 24 апреля глава Азербайджана Ильхам Алиев.
Политика
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