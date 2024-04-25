Чествование литературного наследия: Президенты Азербайджана и Кыргызстана открыли памятник Чингизу Айтматову в Баку
Чествование литературного наследия: Президенты Азербайджана и Кыргызстана открыли памятник Чингизу Айтматову в Баку
В подтверждение прочных связей между народами и способности литературы объединять культуры президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника в Баку известному кыргызскому писателю Чингизу Айтматову.
Президент Алиев отметил: "Сегодня знаменательный день в истории братских отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Я уверен, что это станет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства".
Чингиз Айтматов, выдающаяся фигура в мировой литературе, красноречиво представлял кыргызский народ как в Советском Союзе, так и на мировой арене. В Азербайджане его произведения нашли глубокий отклик, и им восхищались не только за его литературное мастерство, но и за его приверженность гражданской активности, национальной идентичности и культурному наследию.
Президент Алиев с теплотой вспоминал о своей встрече с Айтматовым незадолго до кончины писателя, в ходе которой он вручил ему высшую награду Азербайджана - орден Достлуг - в знак признания его усилий по укреплению двусторонних отношений. Непоколебимая приверженность Айтматова делу справедливости снискала ему уважение не только как писателю, но и как государственному деятелю, как в бывшем Советском Союзе, так и за рубежом.
Президент Ильхам Алиев передал свои поздравления азербайджанскому и кыргызскому народам по этому знаменательному случаю, подчеркнув, что памятник Чингизу Айтматову в Баку символизирует их общие ценности единства, дружбы и братства. Он также выразил уверенность, что весь тюркский мир гордится наследием Айтматова, сожалея о его безвременной кончине и с теплотой вспоминая их последнюю встречу в Баку в 2008 году.
Памятник, высота которого составляет около трех метров, а вес - шесть тонн, служит достойной данью уважения непреходящему наследию Айтматова. Информационная доска с надписями на азербайджанском и английском языках еще раз подчеркивает вклад писателя в мировую литературу и культурный обмен.
В процессе выбора дизайна памятника был проведен открытый конкурс, и проект азербайджанского скульптора Натига Алиева получил главный приз.
Теперь памятник Чингизу Айтматову умножил достопримечательности Баку и будет служить пронзительным напоминанием о трансцендентной силе литературы, способной преодолевать разногласия и способствовать взаимопониманию между народами.
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