Кыргызстан и Азербайджан закладывают фундамент будущей школы в карабахском селе Хыдырлы
Кыргызстан и Азербайджан закладывают фундамент будущей школы в карабахском селе Хыдырлы
В знак солидарности и дружбы президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля приняли участие в торжественной церемонии, посвященной закладке капсулы времени в фундамент будущей средней школы в карабахском селе Хыдырлы.
Как сообщает пресс-служба Президента Кыргызской Республики, эта школа станет свидетельством прочной связи между двумя народами, и Кыргызстан преподнесет ее в дар Азербайджану.
Церемония началась с яркой демонстрации культурного обмена, когда акыны — традиционные поэты и музыканты — импровизировали приветствия на кыргызском и азербайджанском языках, подчеркивая богатое языковое и художественное наследие, разделяемое двумя странами.
После культурного обмена президенты Жапаров и Алиев ознакомились с проектом строительства школы, ознакомились с дизайном и планировкой учебного заведения. В качестве символического акта они написали послания будущим поколениям, в которых выразил свои надежды и чаяния в отношении учеников, которые однажды учиться в стенах школы. Затем эти послания были запечатаны в капсулу времени, которую президенты совместно опустили в фундамент школы.
Церемония закладки фундамента была не просто символической, поскольку президенты, нажав специальные кнопки, инициировали начало строительства, сигнализируя о начале новой главы в Хыдырлы.
Двухэтажная школа, рассчитанная на 22 классных комнаты, отражает стремление обеспечить качественное образование молодежи Хыдырлы. В дополнение к учебным помещениям, в учебном заведении будут спортивные и актовые залы, библиотека, лаборатории, а также помещения для информатики и начальной военной подготовки. Включение таких разнообразных удобств подчеркивает целостный подход к образованию, предусмотренный для студентов.
В этом начинании не теряется значение села Хыдырлы. Исторически он был свидетелем конфликта, поскольку был оккупирован вооруженными силами Армении во время Карабахской войны в 1993 году. В течение почти трех десятилетий он оставался под армянским контролем вплоть до ее освобождения и возвращения под контроль Азербайджана в 2020 году. Строительство школы в этом районе несет в себе глубокое послание о жизнестойкости, обновлении и преобразующей силе образования в восстановлении общин, пострадавших от конфликта.
Политика
-
- 25 апрель 2024, 22:46
Арестованный за призывы против суверенитета и территориальный целостности Азербайджана , бывший «госмистр» Нагорного Карабаха Рубен Варданян, прекратил голодовку в СИЗО Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом 25 апреля он сам сообщил по телефону своей семье.
-
- 25 апрель 2024, 19:34
В рамках демаркации азербайджано-армянской границы, на основании геодезических измерений, установлены уже 20 пограничных столбов.
-
- 25 апрель 2024, 17:59
В Карабахском регионе Азербайджана, в селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружено новое массовое захоронение.
-
- 25 апрель 2024, 17:48
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов с 18 апреля продолжает сухую голодовку в Бакинском СИЗО-1.
Написать отзыв