Кыргызстан и Азербайджан закладывают фундамент будущей школы в карабахском селе Хыдырлы

В знак солидарности и дружбы президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля приняли участие в торжественной церемонии, посвященной закладке капсулы времени в фундамент будущей средней школы в карабахском селе Хыдырлы.

Как сообщает пресс-служба Президента Кыргызской Республики, эта школа станет свидетельством прочной связи между двумя народами, и Кыргызстан преподнесет ее в дар Азербайджану.

Церемония началась с яркой демонстрации культурного обмена, когда акыны — традиционные поэты и музыканты — импровизировали приветствия на кыргызском и азербайджанском языках, подчеркивая богатое языковое и художественное наследие, разделяемое двумя странами.

После культурного обмена президенты Жапаров и Алиев ознакомились с проектом строительства школы, ознакомились с дизайном и планировкой учебного заведения. В качестве символического акта они написали послания будущим поколениям, в которых выразил свои надежды и чаяния в отношении учеников, которые однажды учиться в стенах школы. Затем эти послания были запечатаны в капсулу времени, которую президенты совместно опустили в фундамент школы.

Церемония закладки фундамента была не просто символической, поскольку президенты, нажав специальные кнопки, инициировали начало строительства, сигнализируя о начале новой главы в Хыдырлы.

Двухэтажная школа, рассчитанная на 22 классных комнаты, отражает стремление обеспечить качественное образование молодежи Хыдырлы. В дополнение к учебным помещениям, в учебном заведении будут спортивные и актовые залы, библиотека, лаборатории, а также помещения для информатики и начальной военной подготовки. Включение таких разнообразных удобств подчеркивает целостный подход к образованию, предусмотренный для студентов.

В этом начинании не теряется значение села Хыдырлы. Исторически он был свидетелем конфликта, поскольку был оккупирован вооруженными силами Армении во время Карабахской войны в 1993 году. В течение почти трех десятилетий он оставался под армянским контролем вплоть до ее освобождения и возвращения под контроль Азербайджана в 2020 году. Строительство школы в этом районе несет в себе глубокое послание о жизнестойкости, обновлении и преобразующей силе образования в восстановлении общин, пострадавших от конфликта.