Бывшим кандидатам в депутаты выплатят Компенсации

Кандидаты в депутаты на парламентских выборах 2020 г. Горхмаз Ибрагимли и Рафаил Зейналзаде обжаловали нарушение их прав Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Они жаловались на нарушение их прав во время избирательной кампании.

Их обращения в избирательные комиссии и суды не дали результата.

В ходе коммуникаций правительство Азербайджана согласилось признать нарушение их прав и стороны достигли мирового соглашения.

Ибрагимли получит компенсацию в 4500 евро, Зейналзаде – 4750 евро.