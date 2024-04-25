Бывшим кандидатам в депутаты выплатят Компенсации
Бывшим кандидатам в депутаты выплатят Компенсации
Кандидаты в депутаты на парламентских выборах 2020 г. Горхмаз Ибрагимли и Рафаил Зейналзаде обжаловали нарушение их прав Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Они жаловались на нарушение их прав во время избирательной кампании.
Их обращения в избирательные комиссии и суды не дали результата.
В ходе коммуникаций правительство Азербайджана согласилось признать нарушение их прав и стороны достигли мирового соглашения.
Ибрагимли получит компенсацию в 4500 евро, Зейналзаде – 4750 евро.
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