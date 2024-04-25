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(2 часа назад)
Бывшим кандидатам в депутаты выплатят Компенсации

Бывшим кандидатам в депутаты выплатят Компенсации

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бывшим кандидатам в депутаты выплатят Компенсации

Кандидаты в депутаты на парламентских выборах 2020 г. Горхмаз Ибрагимли и Рафаил Зейналзаде обжаловали нарушение их прав Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Они жаловались на нарушение их прав во время избирательной кампании.

Их обращения в избирательные комиссии и суды не дали результата.

В ходе коммуникаций правительство Азербайджана согласилось признать нарушение их прав и стороны достигли мирового соглашения.

Ибрагимли получит компенсацию в 4500 евро, Зейналзаде – 4750 евро.

 

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