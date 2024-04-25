Европарламент призвал Еврокомиссию прекратить энергетическое партнерство с Баку и ввести санкции против азербайджанских чиновников
Европарламент призвал Еврокомиссию прекратить энергетическое партнерство с Баку и ввести санкции против азербайджанских чиновников
25 апреля Европейский парламент 474 голосами «за» и 4 «против» и 51 воздержавшимся принял резолюцию, осуждающую власти Азербайджана за репрессии против гражданского общества.
Депутаты Европарламента призвали власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить Ильхамиза Гулиева, правозащитника, арестованного в декабре 2023 года, и всех других политических заключенных, включая граждан ЕС и других стран.
«Они призывают власти отменить запрет на поездки и снять все обвинения с Губада Ибадоглу, политического экономиста и оппозиционного деятеля, а также обеспечить ему независимую медицинскую помощь после того, как он был освобожден из тюрьмы под домашний арест 22 апреля».
«Продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы со страной, принимающей COP 29», - сказано в резолюции.
Депутаты Европарламента. Призвали Европейскую Комиссию рассмотреть вопрос «о приостановке стратегического партнерства с Азербайджаном в сфере энергетики».
Члены Европарламента настаивают, чтобы любое будущее соглашение о партнерстве было обусловлено освобождением всех политических заключенных и улучшением ситуации с правами человека в стране.
Депутаты также повторяют свой призыв «к санкциям ЕС против азербайджанских чиновников, совершивших серьезные нарушения прав человека», отмечено в документе.
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