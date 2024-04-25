Пограничный переход
Является ли закрытие сухопутных границ Азербайджана мерой безопасности?
В мире, где большинство стран ослабляют ограничения и вновь открывают границы после пандемии, Азербайджан выделяется тем, что сохраняет сухопутные границы закрытыми, что вызывает вопросы о глубинных мотивах и последствиях такой политики. В выступлении президента Ильхама Алиева на международном форуме "COP29 и экологическое видение Азербайджана", проходившем в Университете ADA, подчеркивалось, что продолжающееся закрытие является мерой безопасности, однако более широкие последствия предполагают сложное взаимодействие внутренних и международных факторов.
На первый взгляд, длительное закрытие границ Азербайджаном может показаться простой мерой предосторожности. Заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу отметил, что Азербайджан находится на критическом этапе, особенно учитывая неурегулированную напряженность в отношениях с Арменией. Это объяснение согласуется с традиционным представлением о том, что границы закрываются для защиты национальной безопасности от потенциальных угроз, таких как терроризм или контрабанда, которая, как особо отметил Бабаоглу, включает в себя не только оружие, но и продовольствие, медикаменты и наркотики.
Однако более глубокий анализ показывает, что соображения безопасности могут также служить прикрытием для более политических мотивов. Сеймур Хази, заместитель председателя оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), утверждает, что сохранение закрытых границ связано скорее с политическим контролем, чем с безопасностью. В интервью Радио Азадлыг он описал ситуацию как "социальный эксперимент", направленный на то, чтобы заставить общество принять более строгий контроль, предположив, что правительство использует закрытие границ как инструмент консолидации власти и ограничения внешних воздействий, которые могут пошатнуть позиции правящей партии.
Нельзя недооценивать экономические и социальные последствия длительного закрытия границ. Хотя эти ограничения направлены на обеспечение безопасности страны, они также изолируют Азербайджан в экономическом и культурном плане в то время, когда большинство стран стремятся ускорить восстановление экономики за счет расширения торговли и туризма. Закрытие, несомненно, сказывается на местных предприятиях, особенно тех, которые зависят от трансграничной торговли, и препятствует свободному передвижению людей, товаров и идей.
Написать отзыв
Общество
-
- 26 апрель 2024, 07:08
Продолжается регистрация на M360 Eurasia 2024, которая пройдет при спонсорстве Azercell Конференция GSMA M360 Eurasia, которая пройдет в Баку с 15 по 16 мая при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», будет посвящена наиболее актуальным темам формирования цифрового ландшафта в текущих условиях.
-
- 25 апрель 2024, 17:42
Крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны Bakcell объявила о запуске новой идентичности бренда. Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился этими новостями с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся в Бакинском Конгресс-центре 25 апреля 2024 года.
-
- 25 апрель 2024, 12:07
Продажа и ношение режущих инструментов небытового предназначения представляет угрозу общественной безопасности, сотрудники полиции принимают меры по предотвращению их продажи. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
-
Пассажиры самолета Air France, совершившего вчера вынужденную посадку в Баку, утром 25 апреля отправлены в Париж на другом самолете. Об этом Turan сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Баку.
2 отзыв
Тамерлан
2024-04-25
Ну тогда уменьшите цену на авиабилет 3-4 тысячи если так заботитесь о граждан
Абдулаев Ровшан Гуммат оглы
2024-04-25
Gözləyirik. Hamının bilet almağa imkanı yoxdur. Mən şəxsən 5 nəfər ailə üzvümlə 4 ildir sərhəddin acılmasını gözləyirik. Hökümət rəsmiləri əsaslandıra bilmirlər sərhəd nə səbəbdən baglıdır.