В мире, где большинство стран ослабляют ограничения и вновь открывают границы после пандемии, Азербайджан выделяется тем, что сохраняет сухопутные границы закрытыми, что вызывает вопросы о глубинных мотивах и последствиях такой политики. В выступлении президента Ильхама Алиева на международном форуме "COP29 и экологическое видение Азербайджана", проходившем в Университете ADA, подчеркивалось, что продолжающееся закрытие является мерой безопасности, однако более широкие последствия предполагают сложное взаимодействие внутренних и международных факторов.

На первый взгляд, длительное закрытие границ Азербайджаном может показаться простой мерой предосторожности. Заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу отметил, что Азербайджан находится на критическом этапе, особенно учитывая неурегулированную напряженность в отношениях с Арменией. Это объяснение согласуется с традиционным представлением о том, что границы закрываются для защиты национальной безопасности от потенциальных угроз, таких как терроризм или контрабанда, которая, как особо отметил Бабаоглу, включает в себя не только оружие, но и продовольствие, медикаменты и наркотики.

Однако более глубокий анализ показывает, что соображения безопасности могут также служить прикрытием для более политических мотивов. Сеймур Хази, заместитель председателя оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), утверждает, что сохранение закрытых границ связано скорее с политическим контролем, чем с безопасностью. В интервью Радио Азадлыг он описал ситуацию как "социальный эксперимент", направленный на то, чтобы заставить общество принять более строгий контроль, предположив, что правительство использует закрытие границ как инструмент консолидации власти и ограничения внешних воздействий, которые могут пошатнуть позиции правящей партии.

Нельзя недооценивать экономические и социальные последствия длительного закрытия границ. Хотя эти ограничения направлены на обеспечение безопасности страны, они также изолируют Азербайджан в экономическом и культурном плане в то время, когда большинство стран стремятся ускорить восстановление экономики за счет расширения торговли и туризма. Закрытие, несомненно, сказывается на местных предприятиях, особенно тех, которые зависят от трансграничной торговли, и препятствует свободному передвижению людей, товаров и идей.