Сотрудница “Toplum TV” допрошена в столичной полиции

Сотрудница он-лайн-платформы “Toplum TV” Гюльетар Махмудова в четверг три часа допрашивалась в Главном управлении полиции города Баку по делу “Toplum TV”.

Как сообщил журналистам адвокат Акиф Алиев, допрос проводился в связи со сведениями в телефоне журналистки.

«Допрос продолжался более трех часов. Давления не было. Ранее был изъят телефон Махмудовой. Вопросы задавались в связи с содержанием телефона. У них был код доступа к телефону.

Они просмотрели переписку на WatsApp”, - сказал адвокат.

Сама Махмудова также подтвердила, что вызов был связан с информацией в ее телефоне. «Задавали общие вопросы», -сказала она, воздержавшись от подробных комментариев в связи с тайной следствия.

Однако телефон журналистке не вернули.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

