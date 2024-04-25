Сотрудница “Toplum TV” допрошена в столичной полиции
Сотрудница “Toplum TV” допрошена в столичной полиции
Сотрудница он-лайн-платформы “Toplum TV” Гюльетар Махмудова в четверг три часа допрашивалась в Главном управлении полиции города Баку по делу “Toplum TV”.
Как сообщил журналистам адвокат Акиф Алиев, допрос проводился в связи со сведениями в телефоне журналистки.
«Допрос продолжался более трех часов. Давления не было. Ранее был изъят телефон Махмудовой. Вопросы задавались в связи с содержанием телефона. У них был код доступа к телефону.
Они просмотрели переписку на WatsApp”, - сказал адвокат.
Сама Махмудова также подтвердила, что вызов был связан с информацией в ее телефоне. «Задавали общие вопросы», -сказала она, воздержавшись от подробных комментариев в связи с тайной следствия.
Однако телефон журналистке не вернули.
*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.
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