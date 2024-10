США и партнеры обсуждают возможность расследование фальсификации выборов в Грузии (Видео)

В понедельник Соединенные Штаты заявили, что их призыв расследовать нарушения на выборах в Грузии не означают, что их должны расследовать грузинские власти, а скорее «соответствующий орган», который предстоит определить.

«Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами о том, каким может быть соответствующий орган для проведения такого расследования», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

Администрация Байдена будет пристально следить за действиями правительства Грузии в предстоящие дни. У Вашингтона нет окончательной оценки результатов выборов 26 октября, но Миллер не исключил дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится.

«Действия Грузии определят наши ответы. Вы видели, как мы приостановили 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии. У нас есть и другая помощь, которая остается под контролем.

Мы, безусловно, поддерживаем право каждого на мирный протест, и мы хотим полного расследования предполагаемых нарушений на выборах», — заключил Миллер.

Ранее министры 13 стран-членов ЕС в совместном заявлении выразили беспокойство нарушениями в ходе парламентских выборов в Грузии и призвали беспристрастно расследовать жалоб и устранить выявленные нарушения.

«В это трудное время мы на стороне грузин», — говорится в заявлении, которое подписали министры иностранных дел Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Люксембурга, Польши, Португалии и Швеции.

«Нарушения избирательной честности несовместимы со стандартами, ожидаемыми от кандидата в Европейский союз. Они являются предательством законных европейских устремлений грузинского народа», — добавили авторы.

«Поддержание верховенства закона и свободных и справедливых выборов является неотъемлемой частью любого прогресса на пути Грузии к ЕС», — говорится в письме.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video