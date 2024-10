ABŞ və tərəfdaşları Gürcüstanda seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması mümkünlüyünü müzakirə edirlər (Video)

Bazar ertəsi Birləşmiş Ştatlar bildirib ki, Gürcüstanda keçirilmiş seçkilərdə pozuntuları araşdırmaq çağırışında bu pozuntuları Gürcüstan hakimiyyətinin deyil, müəyyən ediləcək "müvafiq orqanın" araşdırmalı olduğu nəzərdə tutulurdu.

"Biz avropalı tərəfdaşlarımızla belə bir araşdırmanı aparacaq müvafiq orqanın necə ola biləcəyi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparırıq", deyə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Metyu Miller brifinqdə Turan-ın suallarına cavabda bildirib.

Bayden Administrasiyası növbəti günlərdə Gürcüstan hökumətinin addımlarını diqqətlə izləyəcək. Vaşinqton 26 noyabr seçkilərinin nəticələrinə yekun qiymət verməyib, lakin Miller Gürcüstan hökumətinin kursu dəyişməsə, sonrakı nəticələri istisna etməyib.

"Gürcüstanın hərəkətləri bizim cavablarımızı müəyyən edəcək. Bizim Gürcüstan hökumətinə 95 milyon dollarlıq yardımı dayandırdığımızı gördünüz. Bizim nəzarət altında qalan başqa yardımımız da var.

Biz, şübhəsiz ki, hər kəsin dinc etiraz hüququnu dəstəkləyirik və seçkilərdə ehtimal olunan pozuntuların tam araşdırılmasını istəyirik", deyə Miller qeyd edib.

Daha əvvəl Aİ-yə üzv olan 13 ölkənin nazirləri birgə bəyanatlarında Gürcüstanda parlament seçkiləri zamanı pozuntulardan narahatlıqlarını bildiriblər və şikayətləri qərəzsiz araşdırmağa və aşkar edilmiş pozuntuları aradan qaldırmağa çağırıblar.

"Bu çətin zamanda biz gürcülərin tərəfindəyik", deyə Çexiya, Danimarka, Almaniya, Estoniya, Finlandiya, Fransa, İrlandiya, Litva, Niderland, Lüksemburq, Polşa, Portuqaliya və İsveçin xarici işlər nazirlərinin imzaladığı bəyanatda bildirilir.

"Seçkilərin ədalətliliyinin pozulması Avropa İttifaqına namizəddən gözlənilən standartlara uyğun deyil. Onlar gürcü xalqının qanuni Avropaya inteqrasiya istəklərinə xəyanətdir", deyə müəlliflər əlavə ediblər.

"Qanunun aliliyinin və azad və ədalətli seçkilərin dəstəklənməsi Gürcüstanın Aİ-yə gedən yolunda istənilən irəliləyişin ayrılmaz tərkib hissəsidir", deyə məlumatda bildirilir.

