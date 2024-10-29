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(5 минут назад)
На ирано-азербайджанской границе изъято 10 кг марихуаны

На ирано-азербайджанской границе изъято 10 кг марихуаны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На ирано-азербайджанской границе изъято 10 кг марихуаны

26 октября в 16:40 сотрудники Госпогранслужбы на территории погранотряда «Горадиз» обнаружили доставленные из Ирана упаковки с марихуаной общим весом более 0 кг, .

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. По факту проводится расследование. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.

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