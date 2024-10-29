На ирано-азербайджанской границе изъято 10 кг марихуаны
На ирано-азербайджанской границе изъято 10 кг марихуаны
26 октября в 16:40 сотрудники Госпогранслужбы на территории погранотряда «Горадиз» обнаружили доставленные из Ирана упаковки с марихуаной общим весом более 0 кг, .
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. По факту проводится расследование. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.
Общество
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