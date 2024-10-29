На ирано-азербайджанской границе изъято 10 кг марихуаны

28 октября в Баку снова прошел дождь. Как и пятью днями ранее, затопило улицы и дома в столице. К счастью, в отличие от предыдущего инцидента, на этот раз в затопленных тоннелях не было жертв. (22 октября в затопленном дождевой водой тоннеле в Сабунчинском районе утонули два человека.)