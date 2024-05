США осуждают принятие Грузией закона об «иностранном влиянии» и «обеспокоены» Налоговым законодательством

Соединенные Штаты во вторник осудили решение грузинского парламента преодолеть вето президента в отношении «закона об иностранных агентах», который не соответствует европейским нормам.

«Соединенные Штаты осуждают эти действия», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Приняв этот закон, правящая партия «Грузинская мечта» отодвинула страну назад от европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические стремления грузинского народа, который неделями протестовал против этого закона».

«Грузинская мечта» проигнорировала юридическую оценку Венецианской комиссии Совета Европы и оценку ближайших партнеров Грузии, которые ясно выразили беспокойство, что закон будет подавлять гражданское общество и СМИ, ограничит основные свободы, сказал Миллер.

Он напомнил, что США начали пересматривать двустороннее сотрудничество с Грузией. «Как заявил госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, мы примем во внимание действия властей Грузии и примем соответствующее решение», - сказал он.

На вопрос корреспондента TURAN о конкретных шагах, Миллер напомнил слова госсекретаря Блинкена о введении санкций против тех, кто подрывает демократические процессы и институты в Грузии и их ближайших родственников, включая запрет на посещение США.

«Не все делается публично, и вы не обязательно будете знать, когда мы вводим визовые ограничения, ибо они конфиденциальны. Но визовые санкции – это не единственное, что будет сделано", - пояснил Миллер.

«Мы ежегодно предоставляем Грузии помощь в размере 390 миллионов долларов на оборону, проекты экономического развития, строительство государственных институтов и гражданское общество», - продолжил он.

Наряду с законом об «иностранных агентах», парламент Грузии во вторник также предпринял попытку преодолеть вето президента на так называемый «закон об офшорах», который касается Налогового кодекса.

"Соединенные Штаты обеспокоены данным налоговым кодексом", - заявил вашингтонскому корреспонденту Тuran представитель Госдепартамента.

“Существует большая вероятность, что эти поправки увеличат риск отмывания денег и ухудшат достижения Грузии в вопросах прозрачности», - добавил представитель.

