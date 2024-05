ABŞ Gürcüstanın "xarici təsir" haqqında qanunu qəbul etməsini pisləyir və vergi qanunvericiliyindən "narahatdır"

Çərşənbə axşamı ABŞ Gürcüstan prezidentinin Avropa normalarına uyğun olmayan "Xarici agentlər haqqında" qanuna vetosunun aradan qaldırılması ilə bağlı ölkə parlamentinin qərarını pisləyib.

"Birləşmiş Ştatlar bu hərəkətləri pisləyir", - Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Metyu Miller brifinqdə bildirib. "Hakim Gürcü Arzusu Partiyası bu qanunu qəbul edərək ölkəni Avropaya inteqrasiyadan geri çəkdi və həftələrdir bu qanuna etiraz edən gürcü xalqının Avroatlantika istəyinə məhəl qoymadı".

“Gürcü Arzusu Partiyası Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının hüquqi qiymətləndirməsinə və Gürcüstanın ən yaxın tərəfdaşlarının qiymətləndirməsinə məhəl qoymadı. Belə ki, onlar açıq şəkildə narahatlıqlarını bildirdilər ki, qanun vətəndaş cəmiyyətini və KİV-i sıxışdıracaq, əsas azadlıqları məhdudlaşdıracaq”, - Miller deyib.

O xatırladıb ki, ABŞ Gürcüstanla ikitərəfli əməkdaşlığa yenidən baxmağa başlayıb. "Ötən həftə dövlət katibi Blinkenin dediyi kimi, biz Gürcüstan hakimiyyətinin hərəkətlərini nəzərə alacağıq və müvafiq qərar qəbul edəcəyik", - o deyib.

Konkret adımlarla bağlı Turan-ın müxbirinin sualına cavabında Miller dövlət katibi Blinkenin sözlərini yada salıb. Blinken deyib ki, Gürcüstanda demokratik prosesləri və institutları pozanlara və onların yaxın qohumlarına qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcək, o cümlədən ABŞ səfərlərinə qadağa qoyulacaq.

"Hər şey açıq şəkildə edilmir və bizim viza məhdudiyyətlərini nə vaxt tətbiq edəcəyimizi mütləq bilməli deyilsiniz, çünki onlar məxfidir. Ancaq viza sanksiyaları tətbiq ediləcək yeganə şey deyil", - Miller deyib.

"Biz hər il Gürcüstana hərbi yardım, iqtisadi inkişaf layihələri, dövlət institutlarının tikintisi və vətəndaş cəmiyyəti üçün 390 milyon dollar həcmində yardım edirik", - o sözlərinə davam edib.

Çərşənbə axşamı Gürcüstan parlamenti "Xarici agentlər haqqında" qanun ilə yanaşı, prezidentin Vergi Məcəlləsinə aid olan "Offşorlar haqqında" qanuna vetosunu aradan qaldırmağa cəhd edib.

"Birləşmiş Ştatlar bu Vergi Məcəlləsindən narahatdır", - Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Turan-ın Vaşinqton müxbirinə bildirib.

"Böyük ehtimalla bu düzəlişlər pulların yuyulması riskini artıracaq və şəffaflıq məsələlərində Gürcüstanın nailiyyətlərini pisləşdirəcək", - o əlavə edib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video