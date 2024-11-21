Усилия США с целью освобождения политзаключенных в Азербайджане будут продолжены - Государственный департамент

Вашингтон заявил в среду, что продолжает оказывать давление на Азербайджан с целью освобождения политзаключенных. «Защита нами прав человека не связана с какой-либо конференцией. Это то, что происходит ежедневно; началось до COP29 и продолжится после», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN, - не стал ли COP29 «упущенной возможностью» для освобождения политзаключенных в Азербайджане?»

В частности, был задан вопрос касающийся судьбы Фарида Мехрализаде, который сотрудничал с «Радио Свобода» и находится в заключении уже пять месяцев по обвинению в контрабанде иностранной валюты. Он и его работодатель отвергают это обвинение.

«Мы ясно дали понять правительству Азербайджана, что они обязаны уважать права журналистов выполнять свой профессиональный долг», — сказал Миллер.

1 июня бакинский суд принял в связи с делом, возбужденным против независимого СМИ Abzas Media, решение об избрании в отношении Мехрализаде крайней меры пресечения - арест. Спустя месяц власти выдвинули против него обвинения в «незаконном предпринимательстве, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке документов». По всем выдвинутым против него обвинениям, Мехрализаде грозит до 12 лет лишения свободы. В октябре «Радио Свобода» опубликовало заявление, призывающее к его освобождению.

В ходе брифинга также был задан вопрос, ксающийся известного ученого экономиста и эксперте по борьбе с коррупцией, доктора Губада Ибадоглу, арестованного после приезда из-за рубежа по политическим мотивам.

В начале ноября около 30 высокопоставленных законодателей США направили госсекретарю Энтони Блинкену и старшему советнику президента по вопросам климата Джону Подесте письмо, содержащее просьбу продолжить прямое взаимодействие с правительством Азербайджана, чтобы освободить Ибадоглу перед конференцией COP29.

Правительство Азербайджана отвергает критику международных организаций по поводу нарушения прав человека и заявляет, что политических заключенных в стране нет.