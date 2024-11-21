Глобальные энергетические гиганты взяли на себя обязательство по зеленым инвестициям на COP29 в Баку
Глобальные энергетические гиганты на COP29 в Баку взяли на себя обязательства, касающиеся зеленых инвестиций
Ведущие энергетические компании TotalEnergies, BP, Shell и Equinor объявили в ходе КС-29 в Баку о совместных инвестиционных обязательствах в размере 500 миллионов долларов США для ускорения развития устойчивых возобновляемых и альтернативных источников энергии, сообщает информационное агентство Turan.
В дополнение к их совместному обязательству, вышеназванные компании, наряду с Chevron, ExxonMobil и Eni,обнародовали планы расширения своих биотопливных стратегий в рамках усилий по энергетическому переходу. Группа разработала дорожную карту, состоящую из более чем 40 биотопливных проектов, которые должны быть реализованы к 2030 году. Многие из них будут сосредоточены на интеграции биологического сырья в существующие нефтеперерабатывающие заводы для производства смешанного топлива со значительно сокращенными выбросами парниковых газов.
Руководители TotalEnergies, BP, Shell и Eni провели интенсивные обсуждения на прошлой неделе на COP29 в Баку, изучая пути сотрудничества в рамках проектов в области биотоплива и другим зеленым инициативам. Ключевые рассматриваемые проекты включают модернизацию существующих нефтеперерабатывающих предприятий и разработку новых площадок для производства биотоплива.
Обязательство отражает растущую тенденцию адаптации бизнес-моделей крупных нефтегазовых компаний к глобальным целям декарбонизации. В этом плане показательны инвестиции в ппроизводство биотоплива, что говорит о стремлении сектора достичь баланса между текущим спросом на энергию и стремлением к устойчивому энергетическому будущему.
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