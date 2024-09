США разделяют оценки ОБСЕ о парламентских выборах в Азербайджане

Соединенные Штаты в среду отреагировали на парламентские выборы в Азербайджане, которые независимые наблюдатели охарактеризовали как «конкурс, лишенный конкуренции», сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

«Мы разделяем оценки и обеспокоенность миссии БДИПЧ ОБСЕ в отношении парламентских выборов в Азербайджане 1 сентября», - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы Turan.

«Мы призываем Азербайджан выполнить предыдущие и последующие рекомендации ОБСЕ и обеспечить основные свободы населения в соответствии с конституцией страны и ее международными обязательствами», - добавил Миллер.

