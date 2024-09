ABŞ Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in rəyi ilə razıdır

ABŞ 1 sentyabrda Azərbaycanda keçirilmiş və müstəqil müşahidəçilərin “rəqabətsiz müsabiqə" adlandırdığı parlament seçkilərini Çərşənbə günü tənqid edib. Bu barədə TURAN-ın Vaşinqton müxbiri məliumat verir.

“Biz Sentyabrın 1-də Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in missiyasının hesablamaları və narahatlığı ilə bölüşürük", - Dövlət Departamentinin sözcüsü Met Miller gündəlik mətbuat konfransında TURAN-ın suallarına cavabda deyib.

"Biz Azərbaycanı ATƏT-in əvvəlki və sonrakı tövsiyələrini yerinə yetirməyə və ölkənin Konstitusiyasına və beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq əhalinin əsas azadlıqlarını təmin etməyə çağırırıq" sözçü deyib.

