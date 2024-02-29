США «внимательно наблюдают» за ситуацией в Молдове и поддерживают ее суверенитет
США «внимательно наблюдают» за ситуацией в Молдове и поддерживают ее суверенитет
Соединенные Штаты заявили в среду, что «внимательно следят» за событиями в Молдове и поддерживают суверенитет страны после того, как самопровозглашенный «парламент» Приднестровья обратился к Москве за защитой, предает корреспондент Turan в Вашингтоне.
"Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", - заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
"Учитывая все более агрессивную и дестабилизирующую роль России в Европе, мы очень внимательно следим за действиями России в Приднестровье и за более широкой ситуацией”, - добавил он.
Россия действует так смело в Молдове потому, что Запад задерживает финансирование Украины?
Отвечая на этот вопрос Turan, Миллер сказал: «Мы видели, как Россия предприняла ряд невероятно безрассудных и дестабилизирующих действий в регионе. В этом нет ничего нового, причина именно в ее безрассудности».
Ранее в среду президент Молдовы Майя Санду, которая находилась в Албании на саммите стран Юго-Восточной Европы, заявила, что ее страна по-прежнему привержена мирному разрешению приднестровского конфликта. «То, что правительство делает сегодня, — это небольшие шаги для экономической реинтеграции страны», — сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил в социальных сетях, что он и Санду, встретившись на саммите, обсудили «последние события в Приднестровье и усилия России, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе».
Киев заявил, что «останется» активным участником процесса приднестровского урегулирования и призвал к «скорейшему выводу российских войск».
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