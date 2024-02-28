Пашинян пригрозил юридически заморозить участие Армении в ОДКБ

ОДКБ не дает ответа на вопрос какова зона ответственности этой организации в Армении? На этот вопрос ОДКБ не дает ответа с 2021 года. Это создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в среду в парламенте Армении.

Касаясь своего заявления о «замораживании» отношений с ОДКБ Пашинян уточнил: «У нас уже год нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы давно не участвовали в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. ОДКБ использует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем, ибо не знаем почему должны участвовать", - сказал Пашинян.

"ЕС четко признал границы Армении четырехсторонним заявлением в Гранаде в октябре 2023 года и Пражским заявлением от 6 октября 2022 года. Россия также признала границы Армении трехсторонней декларацией от 31 октября 2022 года, под которой поставлена ​​подпись президента России.

Однако на саммите ОДКБ в Ереване члены организации фактически отказались это сделать, отметил армянский премьер. «ОДКБ, несмотря на свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, делает прямо противоположное. Сейчас у нас де-факто заморожены отношения с ОДКБ, и если этот процесс продолжится, нам придется заморозить отношения де-юре», - подчеркнул Пашинян.