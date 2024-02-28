  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy30 C
  • Четверг, 29 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пашинян пригрозил юридически заморозить участие Армении в ОДКБ

ОДКБ не дает ответа на вопрос какова зона ответственности этой организации в Армении? На этот вопрос ОДКБ не дает ответа с 2021 года. Это создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в среду в парламенте Армении. 

Касаясь своего заявления о «замораживании» отношений с ОДКБ Пашинян уточнил: «У нас уже год нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы давно не участвовали в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. ОДКБ использует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем, ибо не знаем почему должны участвовать", - сказал Пашинян.

"ЕС четко признал границы Армении четырехсторонним заявлением в Гранаде в октябре 2023 года и Пражским заявлением от 6 октября 2022 года. Россия также признала границы Армении трехсторонней декларацией от 31 октября 2022 года, под которой поставлена ​​подпись президента России.

Однако на саммите ОДКБ в Ереване члены организации фактически отказались это сделать, отметил армянский премьер. «ОДКБ, несмотря на свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, делает прямо противоположное. Сейчас у нас де-факто заморожены отношения с ОДКБ, и если этот процесс продолжится, нам придется заморозить отношения де-юре», - подчеркнул Пашинян.

Написать отзыв

Политика

Qərb Ermənistanı müharibəyə hazırlayır? – Nahid Cəfərov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей