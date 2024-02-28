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(3 часа назад)
Запад готовит Армению к войне?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Запад готовит Армению к войне?

В условиях  сохраняющейся геополитической напряженности и затяжных споров встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине знаменует собой критический момент в стремлении к региональной стабильности. Тем не менее, на фоне спекуляций и дипломатических маневров, над перспективами существенного прогресса нависает скептицизм.

Встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, министров иностранных дел Азербайджана и Армении соответственно, вызвала пристальное внимание, особенно в свете последних событий и различных версий, связанных с мирным процессом.

На фоне шквала спекуляций, циркулирующих в азербайджанских СМИ, бывший дипломат Нахид Джафаров  в программе «Сложный вопрос» предлагает трезвую оценку преобладающей динамики. Джафаров предполагает, что участие Азербайджана в мирном процессе можно рассматривать через призму осторожности, вызванной опасениями по поводу меняющейся роли западных игроков. Признавая участие Азербайджана в Мюнхенской пленарной сессии, Джафаров по-прежнему осмотрительно относится к потенциальным результатам берлинской встречи, характеризуя ее как в значительной степени церемониальную.

Вторя преобладающим настроениям, Джафаров подчеркивает ключевую роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Он утверждает, что любое предполагаемое мирное соглашение должно соответствовать стратегическим интересам России, предостерегая от односторонних инициатив, которые могут спровоцировать российское вмешательство. На фоне возросшей геополитической напряженности Джафаров предупреждает о потенциальных последствиях отстранения России от мирного процесса, ссылаясь на усиление давления и дипломатические ограничения, с которыми сталкивается Азербайджан.

Центральным в анализе Джафарова является утверждение о том, что Россия, хотя и не заинтересована в разрешении конфликта, извлекает выгоду из его продолжения. Увековечивая замороженный конфликт, Россия сохраняет рычаги воздействия на вовлеченные стороны, тем самым укрепляя свое региональное влияние и стратегические расчеты.

Касаясь обвинений в этнических чистках, выдвинутых против Азербайджана, Джафаров утверждает, что западные заинтересованные стороны ставят во главу угла мир и стабильность, а не приписывание вины. Он предполагает, что главной целью Запада является предотвращение возникновения новых конфликтных зон, подчеркивая настоятельную необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На фоне сложностей и геополитических маневров встреча в Берлине представляет собой символический, но в то же время важный шаг на трудном пути к региональному примирению. Поскольку заинтересованные стороны разбираются в тонкостях дипломатии и динамики власти, конечная лакмусовая бумажка заключается в их способности преодолеть противоречивые нарративы и наметить курс на достижение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

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