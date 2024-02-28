Россия и Азербайджан налаживают более тесные связи для стимулирования ненефтяной торговли

В среду, 28 февраля в Минеральных Водах под председательством вице-премьеров России и Азербайджана Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева проходит XII российско-азербайджанский межрегиональный форум. Представители России и Азербайджана обсуждают перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

Как было подчеркнуто вице-президентом ТПП РФ Владимиром Падалко, в 2023 году РФ возглавила рейтинг стран-поставщиков товаров в Азербайджан. Поставки российской продукции в Азербайджан за 2022-2023 гг. выросли на 15,6% – до 3,1 млрд долларов США. В результате на долю российских товаров пришлось более 18% от общего импорта республики. Структуру российского экспорта в Азербайджан формируют в основном зерновые, изделия из древесины, черных металлов, продукты питания, бумага и картон, а также оборудование и автотехника, топливо и нефтепродукты. По словам В.Падалко, лидерами экспортных поставок в республику в 2023 году стали предприятия Москвы, Ставропольского края, Московской и Нижегородской областей.

Анализируя перспективы двусторонней торговли, вице-президент ТПП сообщил, что Россия является основным импортером ненефтяной (в т.ч. плодоовощной) продукции из Азербайджана: на РФ приходится 33% данного вида экспорта.

«В 2023 году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,8% по сравнению с прошлым годом и составил 3,3 млрд долларов США. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Ввиду того, что перед экономикой Азербайджана стоит задача по увеличению ненефтяного производства и экспорта, а Россия – основной рынок сбыта несырьевых товаров, ожидается, что торговый оборот стран, в частности экспорт азербайджанских товаров в Россию, продолжит расти», - отметил В.Падалко.

Кроме того, по его словам, в течение последних двух лет приняты два важных документа, которые повлияли на развитие бизнеса между двумя странами. Это Декларация о союзническом взаимодействии и дорожная карта, отметил он.

«Сейчас перед нами стоят новые задачи — это развитие сотрудничества в агропромышленном комплексе, в сфере промышленности в целом и в области высоких технологий в частности», - сказал В.Падалко.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, говоря об экономических отношениях между странами, заметил, что товарооборот Азербайджана и России, в 2023 году достигший рекордных 4,4 млрд, в текущем году имеет все шансы превысить этот показатель.

«В 2023 году наш товарооборот существенно увеличился и достиг рекордной отметки - почти $4,4 млрд. По итогам текущего года надеемся выйти на новые, более высокие показатели», - сказал он.

По его словам, за последние годы удалось серьезно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества — это инвестиционное взаимодействие, промышленная кооперация и сотрудничество транспортно-энергетической, аграрной, культурно-гуманитарной и многих других сферах.

«Азербайджан вложил более 1 млрд долларов США в российскую экономику, а Россия инвестировала более 8,7 млрд долларов США в экономику Азербайджана. В настоящее время в Азербайджане реализуется большой пакет инвестиционных проектов с российским участием», - отметил Мустафаев.

Он уточнил, что в июне прошлого года в Джебраильском районе открылся сервисный центр для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, созданный при участии «КАМАЗа». «Среди знаковых проектов можно также отметить проекты по производству и сборке грузовых автомобилей «КАМАЗ» и «Урал», сданный в эксплуатацию завод по сборке автомобилей «ГАЗель», компания «Р-Фарм» производит в Азербайджане лекарственные средства. Сегодня реализуется проект по вложению инвестиций в предприятие «Шеки Шараб» (проект компании «Абрау-Дюрсо»)", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что азербайджанские компании также активно инвестируют в российскую экономику. В число их проектов вошли санаторно-туристический центр «Источник» в городе Ессентуки, завод по производству фруктово-овощных консервов и чая в Краснодаре, строительство санаторно-гостиничного комплекса в Кисловодске.

Глава Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, в свою очередь заявил, что в Шеки благодаря инвестициям российской компании "Абрау Дюрсо" производится легендарный портвейн «Агдам».

В целом, по его словам, динамика развития деловых отношений Азербайджана и России достаточно активная и AZPROMO планирует участвовать во всех крупных международных выставках в РФ, в том числе в World Food.

Стоит отметить, что на Форуме состоялось и подписание меморандума о взаимопонимании между Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ) и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики. Документ направлен на установление сотрудничества между сторонами в области подготовки и переподготовки специалистов с учетом кадровой потребности.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума, отметив, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран.