Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Берлин встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

Как сообщили Turan в азербайджанском МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация и перспективы нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Бербок отметив важность развития двусторонних отношений, поздравила Азербайджан с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Байрамов указав на динамичное развитие в последнее время двусторонних контактов выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством.

Он также поблагодарил за поддержку и инициативу Германии в организации переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, Азербайджан полон решимости продвигать программу нормализации и мира в в регионе.

"Тем не менее, нарушение Арменией, продолжающегося почти 5 месяцев стабильности на условной границе преследовали цели нанести ущерб мирному процессу", - подчеркнул азербайджанский министр.

Также было указано на неприемлемость продолжения Арменией своих территориальных претензий к Азербайджану в своей Конституции и законах, политико-правовых процессах, демонстрации ею неконструктивной позиции и риторики.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.