Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Берлин встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок.
Как сообщили Turan в азербайджанском МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация и перспективы нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Бербок отметив важность развития двусторонних отношений, поздравила Азербайджан с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Байрамов указав на динамичное развитие в последнее время двусторонних контактов выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством.
Он также поблагодарил за поддержку и инициативу Германии в организации переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
По его словам, Азербайджан полон решимости продвигать программу нормализации и мира в в регионе.
"Тем не менее, нарушение Арменией, продолжающегося почти 5 месяцев стабильности на условной границе преследовали цели нанести ущерб мирному процессу", - подчеркнул азербайджанский министр.
Также было указано на неприемлемость продолжения Арменией своих территориальных претензий к Азербайджану в своей Конституции и законах, политико-правовых процессах, демонстрации ею неконструктивной позиции и риторики.
В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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