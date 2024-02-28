Контроль Мегринской дороги российскими пограничниками логичен – Мария Захарова

Вопрос разблокировки региональных коммуникаций зашел в тупик из-за позиции армянской стороны коллег. Об этом 28 февраля на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Касаясь контроля Мегринского маршрута пограничниками ФСБ России, она отметила: «Это очень логично как с точки зрения оптимальной организации транспорта, так и с экономической точки зрения. Российские пограничники уже присутствуют на юге Сюникского региона Армении, они охраняют границу между Арменией и Ираном».