Контроль Мегринской дороги российскими пограничниками логичен – Мария Захарова
Контроль Мегринской дороги российскими пограничниками логичен – Мария Захарова
Вопрос разблокировки региональных коммуникаций зашел в тупик из-за позиции армянской стороны коллег. Об этом 28 февраля на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Касаясь контроля Мегринского маршрута пограничниками ФСБ России, она отметила: «Это очень логично как с точки зрения оптимальной организации транспорта, так и с экономической точки зрения. Российские пограничники уже присутствуют на юге Сюникского региона Армении, они охраняют границу между Арменией и Ираном».
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