США и Франция не воспринимают послевоенные реалии в Азербайджане, а Россия принимает – Ильхам Алиев

США и Франция не воспринимают послевоенные реалии в Азербайджане, а Россия принимает – Ильхам Алиев

США и Франция не воспринимают послевоенные реалии в Азербайджане, а Россия принимает – Ильхам Алиев

Баку возмущен лишением Парламентской Ассамблеей Совета Европы азербайджанскоц делегации права голоса по инциативе немецких депутатов. Такое решение было принято по инициативе немецкого депутата, члена партии канцлера Шольца.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в среду группу немецких бизнессменов.

«Это ли не двойные стандарты? Или с нами ведутся игрища?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, а член его партии хочет оттолкнуть Азербайджан – одну из двух нехристианских стран в ПАСЕ», - возмутился Алиев.

«Мы приняли решение не участвовать в заседаниях ПАСЕ. Если мы не имеем права выражать свою позицию, зачем нам там находиться? Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, мы серьезно рассмотрим вопрос о полном выходе из Совета Европы», - отметил Алиев.

Далее он возмутился тем, что в немецких СМИ Азербайджан представлен как деспотическая страна, где не гарантируются свободы, людей сажают в тюрьму за свои мнения и где царит диктатура.

"Это полная ложь", - сказал Алиев и отметил, что посол Германии, который работает в Азербайджане, является свидетелем процессов в Азербайджане.

Далее он вновь обвинил Запад в том, что на Баку оказывалось давление, когда Азербайджан военным путем освободил свои земли. При этом, он назвал США и Францию.

«Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны сделать то же самое. В противном случае ситуация будет не такой, как они планировали», - сказал Алиев.