США вводят новые санкции против грузинских чиновников за нарушения прав человека
США вводят новые санкции против грузинских чиновников за нарушения прав человека
В понедельник США объявили о введении новых санкций, включая финансовые и запреты на поездки, в отношении высокопоставленных лиц в правительстве Грузии, а также членов их семей, в ответ на жестокое подавление недавних протестов в стране, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Этот шаг был предпринят на фоне усиления правящей партии «Грузинская мечта» антизападной риторики и принятия пророссийского закона об «иностранных агентах».
«Сегодня США вводят широкие санкции против грузинских госчиновников за подрыв демократии в Грузии и нарушения прав грузинского народа», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Госдепартамент вводит запрет на выдачу виз более чем 60 гражданам Грузии и их семьям.
Кроме того, США назвало начальника Управления спецопераций Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури «соучастниками серьезного нарушения прав человека». Они командовали репрессиями против протестующих и похищали деятелей оппозиции во время мирных демонстраций в мае.
Также под санкции попали двое руководителей крайне правого издания Alt-Info — Константин Моргошия и Зураб Махарадзе, призывавшие к нападениям на демократические силы, включая журналистов.
Администрация Байдена ранее ввела запрет на выдачу виз членам партии «Грузинская мечта», членам парламента, сотрудникам правоохранительных органов и частным лицам из-за закона и протестов.
США продолжат вводить санкции и иные меры против грузинских чиновников, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN. Он напомнил о прекращении финансирования правительства Грузии в размере 95 миллионов долларов.
Последние санкции были введены спустя несколько дней после того лидер «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия должна извиниться за «начало» войны с Россией в 2008 году.
«Я не думаю, что Грузия должна извиняться за то, что подверглась вторжению со стороны России, так же как и Грузия не должна извиняться за то, что Россия продолжает незаконно оккупировать 20 процентов территории Грузии», — сказал Миллер, комментируя агентству TURAN этой высказывание Иванишвили.
«Именно Россия была агрессором, вторгшись в Грузию и продолжая незаконно оккупировать Грузию, также Россия была агрессором и по отношению к другим странам региона, а Украина – самый яркий пример этого», – отметил Миллер.
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