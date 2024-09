Bu yaxınlarda Gürcüstanda etirazların amansızca yatırılmasına cavab olaraq ABŞ hakimiyyəti bazar ertəsi Gürcüstan hökumətinin yüksək vəzifəli məmurlarına, həmçinin onların ailə üzvlərinə qarşı maliyyə sanksiyaları və səfər qadağaları da daxil olmaqla, yeni sanksiyalar tətbiq edildiyini elan edib, xəbəri Turan-ın Vaşinqtondakı müxbiri verib.

Bu addım hakim "Gürcü arzusu" partiyasının antiqərb ritorikasını gücləndirib və "xarici agentlər" haqqında Rusiyayönümlü qanun qəbul edib.

"Gürcüstanda demokratiyaya xələl gətirilməsinə və gürcü xalqının hüquqlarının pozulmasına görə bu gün ABŞ Gürcüstanın dövlət məmurlarına qarşı geniş sanksiyalar tətbiq edir", bu barədə dövlət katibi Entoni Blinken bildirib.

Dövlət Departamenti 60-dan çox Gürcüstan vətəndaşına və onların ailələrinə qarşı viza qadağası tətbiq edir.

Bundan başqa, ABŞ Xüsusi Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi Zviad Xarazişvilini və onun müavini Mileri Laqazaurini "insan hüquqlarının ciddi şəkildə pozulmasının iştirakçıları" adlandırıb. Onlar mayda etirazçılara qarşı repressiyalara rəhbərlik ediblər və dinc nümayişlər zamanı müxalifət xadimlərini oğurlayıb aparıblar.

Jurnalistlər də daxil olmaqla, demokratiya tərəfdarı olan qüvvələrə qarşı hücumlara çağıran həddindən artıq sağçı nəşr olan Alt-İnfo-nun iki rəhbəri - Konstantin Morqoşiya və Zurab Maharadze də sanksiyalara məruz qalıb.

Bayden Administrasiyası qanun və etirazlarla əlaqədar "Gürcü arzusu" partiyasının üzvlərinə, parlament üzvlərinə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına və fərdi şəxslərə qarşı viza qadağası tətbiq edib.

ABŞ Gürcüstan məmurlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə və digər tətbirlər görməyə davam edir, deyə Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller Turan-ın suallarına cavabda bildirib. O, Gürcüstan hökumətinə 95 milyon dollar məbləğində maliyyələ yardımı ayrılmasının dayandırıldığını xatırladıb.

Sonuncu sanksiyalar "Gürcü arzusu"nun lideri, milyarder Bidzina İvanişvilinin Gürcüstanın 2008-ci ildə Rusiya ilə müharibəyə "başladığına" görə üzr istəməli olduğunu bəyan etməsindən sonra tətbiq edilib.

"Gürcüstanın Rusiya tərəfindən hücuma məruz qaldığına görə üzr istəməli olduğunu düşünmürəm, eyni zamanda, Rusiya Gürcüstan ərazilərinin 20 faizinin qanunsuz işğalını davam etdirdiyinə görə Gürcüstan üzr istəməməlidir", deyə Miller İvanişvilinin bu sözlərini Turan agentliyinə şərh edərkən bildirib.

"Gürcüstana hücum edən və Gürcüstanı qanunsuz olaraq işğal etməyə davam edən təcavüzkar məhz Rusiya olub, eyni zamanda, Rusiya digər region ölkələrinə qarşı da təcavüzkar olub, Ukrayna isə bunun ən açıq-aşkar nümunəsidir", deyə Miller qeyd edib.

