США вводят  новые санкции против  «Грузинской мечты»

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «готовятся» ввести санкции против нынешних правителей Грузии из-за нарушений демократии.

На прошлой неделе Вашингтон ввел 20 новых визовых ограничений для лиц, связанных с грузинским правительством, которые несут ответственность за подрыв демократии в стране.

«Мы не закончили, у нас есть новые санкции, которые мы готовим ввести в ближайшие недели», — заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

«Мы очень обеспокоены действиями «Грузинской мечты», подрывающими демократию», — добавил Миллер, но воздержался от деталей.

Комментарии Миллера прозвучали после того, как в понедельник ЕС принял решение ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов и правительственных чиновников из-за подавления протестов с требованием повторного проведения выборов.

