Агентство Report вводит в заблуждение – посольство США
Агентство Report вводит в заблуждение – посольство США
Посольство США в Баку прокомментировало публикацию проправительственного агентства Report, намекнув на необъективность данного СМИ.
«В своей вводящей в заблуждение статье (https://report.az/en/analytics/us-embassy-dodges-question-on-preservation-of-azerbaijani-heritage-in-armenia/) агентство Report не включило то, что мы на самом деле ответили на их вопрос о поддержке США культурного наследия Азербайджана. Вот как мы ответили:
"Посольство США в Баку неоднократно предлагало помощь в восстановлении культурного наследия Азербайджана. В 2022 году мы получили одобрение на грант в размере 425 000 долларов США от Посольского фонда по сохранению культурного наследия для помощи в восстановлении комплекса Панах Али Хана в Агдаме.
В том же году USAID получило одобрение на помощь в восстановлении дома в Красной Слободе и на помощь с современной инфраструктурой.
За последние четыре года Министерство обороны США планировало выделить 3 миллиона долларов США на три проекта по строительству и ремонту школ в селах Челябиляр, Даймадагылды и Космаляне. Однако правительство Азербайджана не разрешило реализовать ни один из этих проектов. Мы готовы рассмотреть аналогичные проекты, если правительство Азербайджана проявит интерес». Об этом говорится в публикации на аккаунте посольства в соцсети X.
Напомним, что Report почему - то решил, что посольство США должно было заниматься культурным наследием Азербайджана в Армении. При этом, у авторов этого вопроса не возник другой вопрос: почему власти Азербайджана игнорируют предложения о восстановлении своего наследия на своей территории?
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