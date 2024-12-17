Агентство Report вводит в заблуждение – посольство США

Посольство США в Баку прокомментировало публикацию проправительственного агентства Report, намекнув на необъективность данного СМИ.

«В своей вводящей в заблуждение статье (https://report.az/en/analytics/us-embassy-dodges-question-on-preservation-of-azerbaijani-heritage-in-armenia/) агентство Report не включило то, что мы на самом деле ответили на их вопрос о поддержке США культурного наследия Азербайджана. Вот как мы ответили:

"Посольство США в Баку неоднократно предлагало помощь в восстановлении культурного наследия Азербайджана. В 2022 году мы получили одобрение на грант в размере 425 000 долларов США от Посольского фонда по сохранению культурного наследия для помощи в восстановлении комплекса Панах Али Хана в Агдаме.

В том же году USAID получило одобрение на помощь в восстановлении дома в Красной Слободе и на помощь с современной инфраструктурой.

За последние четыре года Министерство обороны США планировало выделить 3 миллиона долларов США на три проекта по строительству и ремонту школ в селах Челябиляр, Даймадагылды и Космаляне. Однако правительство Азербайджана не разрешило реализовать ни один из этих проектов. Мы готовы рассмотреть аналогичные проекты, если правительство Азербайджана проявит интерес». Об этом говорится в публикации на аккаунте посольства в соцсети X.

Напомним, что Report почему - то решил, что посольство США должно было заниматься культурным наследием Азербайджана в Армении. При этом, у авторов этого вопроса не возник другой вопрос: почему власти Азербайджана игнорируют предложения о восстановлении своего наследия на своей территории?