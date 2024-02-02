США хранят молчание о предстоящих досрочных выборах в Азербайджане

США пока воздерживаются от комментариев по поводу предстоящих досрочных президентских выборов в Азербайджане 7 февраля.

«У меня просто нет никаких комментариев по поводу внутренних выборов в Азербайджане», — заявил на брифинге в четверг официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, когда ему задали вопрос второй раз за неделю.

Таким образом, Миллер вновь уклонился от вопроса корреспондента TURAN, есть ли у США какие- либо опасения по-поводу предстоящих выборов.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в среду опубликовала промежуточный отчет о предстоящих выборах в Азербайджане, в котором говорится, что каждый из участвующих кандидатов, наряду с действующим президентом, «открыто поддерживал президента в недавнем прошлом».