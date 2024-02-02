США приветствуют выделение ЕС для Украины  50 млрд евро

Соединенные Штаты в четверг приветствовали соглашение лидеров ЕС о предоставлении Украине помощи в размере 54 миллиарда долларов в ее защите от российской агрессии, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Важно, чтобы и Конгресс США принял меры как можно скорее для защиты наших интересов национальной безопасности, помочь Украине защитить себя», — сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос TURAN о перспективе выделения аналогичной помощи со стороны Конгресса США.

«Сегодняшнее решение ЕС лишь подчеркивает, что не только США поддерживают Украину; это широкая коалиция союзников и партнеров в Европе и вокруг нее.

«США уже внесли около 75 миллиардов долларов в качестве помощи. Европейские страны в совокупности внесли около 110 миллиардов долларов. Так что это в значительной степени коллективное усилие, что отвечает интересам национальной безопасности Европы. США Администрация призывает Конгресс активизироваться и утвердить дополнительный запрос на выделение помощи Украине», - сказал Миллер.

После решения Брюсселя президент Джозеф Байден поблагодарил Евросоюз за стойкую поддержку Украины, заявил Белый дом.