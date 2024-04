США заявили, что «незаметно» отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности

Соединенные Штаты заявили в среду, что они «незаметно» отправили в Украину тактические ракеты большой дальности (ATACMS), и они прибыли на место в этом месяце, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

«Я могу подтвердить, что США предоставили Украине системы ATACMS большой дальности по указанию президента. Он поручил отправить ATACMS в Украину для использования на суверенной территории Украины в феврале», — заявил на брифинге заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

Эта новость появилась в тот же день, когда президент Байден подписал закон о пакете мер по национальной безопасности, который включает 61 миллиард долларов для Украины, а Белый дом объявил о дополнительном пакете на 1 миллиард долларов для Киева в среду днем. Однако ATACMS были частью мартовского пакета помощи Украине.

«Мы не объявляли об этом с самого начала, чтобы обеспечить безопасность поставок», — пояснил Патель.

ATACMS большой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, и представители Пентагона подтвердили, что Украина получила именно такой вариант.

По словам Пателя последний пакет помощи Украине в 1 миллиард долларов пакет был «невероятно полезен».

В Белом доме советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам в среду, что "значительное количество" ракет ATACMS было отправлено в Украину и «будет отправлено еще».

На прошлой неделе Украина впервые совершила дальнюю ракетную атаку на российский военный аэродром в Крыму и российские войска на оккупированной территории.

Салливан предупредил, что несмотря на помощь США, возможно, что Россия продолжит добиваться тактических успехов в предстоящие недели. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить баланс сил, образовавшийся из-за шестимесячной задержки военной помощи, сказал он.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video