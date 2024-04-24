Призыв к санкциям, международные отчеты...

22 апреля Госдепартамент США обнародовал свой доклад о правах человека в мире за 2023 год, который проливает суровый свет на Азербайджан, особенно в отношении событий в Карабахе. В докладе подробно описывается военная операция, проведенная 19-20 сентября, которая привела к массовому исходу армянского населения из региона. Подчеркивая не только это перемещение, документ указывает на систематические проблемы, такие как жестокое обращение с задержанными, жесткие ограничения свободы выражения мнений и средств массовой информации, а также подавление демократических перемен путем фальсификации выборов. Наибольшую тревогу вызывает то, что в докладе подчеркивается отсутствие ответственности за эти действия, а также отмечается, что в 2020 и 2022 годах не было принято никаких эффективных мер для наказания лиц, ответственных за эти и более ранние предполагаемые нарушения.

Параллельно с выводами Госдепартамента США Amnesty International опубликовала свой доклад о состоянии прав человека во всем мире за 2024 год, в котором отражены многие из тех же опасений в отношении Азербайджана. В нем подробно рассказывается о подавлении свободы слова, подавлении протестов, нападениях на независимые СМИ и задержаниях журналистов и активистов. В этом отчете также подчеркивается растущий риск, с которым сталкиваются критики правительства, включая насилие, преследования и незаконные аресты.

В ответ на эти тревожные разоблачения группа конгрессменов США объявила о планах ввести санкции против Азербайджана. Этот законодательный шаг свидетельствует о растущем международном разочаровании в связи с пренебрежением Азербайджаном основными правами человека и демократическими нормами.

Фуад Гасанов, известный азербайджанский правозащитник, в недавнем интервью программе "Сложный вопрос" изложил местную точку зрения. Гасанов отстаивает достоверность отчетов как США, так и Amnesty International, утверждая, что Азербайджан действительно приобрел устойчивую антидемократическую репутацию. Он ссылается на увеличение числа политзаключенных, заключенных в тюрьму журналистов и преследуемых верующих, оценивая их число почти в 300 человек.

Гасанов также критикует власти Азербайджана за игнорирование призывов международных организаций и иностранных лидеров прекратить преследование политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям, таким как хранение наркотиков, контрабанда и хулиганство. Однако он решительно опровергает утверждения об этнических чистках, проводимых азербайджанскими силами в Карабахе, предполагая, что эти утверждения подкреплены внешним влиянием, в частности армянской диаспорой, и основаны скорее на спекуляциях, чем на фактах.