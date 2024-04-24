  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy180 C
  • Четверг, 25 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Активистка А.Мурадова допрошена по «делу Abzas Media»
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активистка А.Мурадова допрошена по «делу Abzas Media»

Сотрудница Центра социальных прав Айшен Мурадова сегодня была вызвана в главное управление полиции города Баку.

Она находилась в управлении полиции в сопровождении своего адвоката около 2,5 часов.

Мурадова сообщила журналистам, что была допрошена в качестве свидетеля «по делу Abzas Media».

По ее словам, обращение с ней было корректным, какого-либо давления не оказывалось.

С ноябре 2023 г. арестованы семь журналистов и медиаработников, связанных с  Abzas Media.

Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты».  Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей