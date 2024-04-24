Активистка А.Мурадова допрошена по «делу Abzas Media»

Сотрудница Центра социальных прав Айшен Мурадова сегодня была вызвана в главное управление полиции города Баку.

Она находилась в управлении полиции в сопровождении своего адвоката около 2,5 часов.

Мурадова сообщила журналистам, что была допрошена в качестве свидетеля «по делу Abzas Media».

По ее словам, обращение с ней было корректным, какого-либо давления не оказывалось.

С ноябре 2023 г. арестованы семь журналистов и медиаработников, связанных с Abzas Media.

Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты». Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.