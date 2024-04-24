Активистка А.Мурадова допрошена по «делу Abzas Media»
Сотрудница Центра социальных прав Айшен Мурадова сегодня была вызвана в главное управление полиции города Баку.
Она находилась в управлении полиции в сопровождении своего адвоката около 2,5 часов.
Мурадова сообщила журналистам, что была допрошена в качестве свидетеля «по делу Abzas Media».
По ее словам, обращение с ней было корректным, какого-либо давления не оказывалось.
С ноябре 2023 г. арестованы семь журналистов и медиаработников, связанных с Abzas Media.
Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты». Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
Политика
-
Президент Турции Эрдоган направил послание Патриарху армян Турции Сааку Машаляну в связи с годовщиной событий 1915 года в Османской империи.
-
- 24 апрель 2024, 17:47
23 апреля Международный союз борьбы (UWW) в лице ее Дисциплинарной палаты лишила права на судейство арбитров на нарушения во время полуфинального поединка между Франком Чамизо (Италия) и Тураном Байрамовым (Азербайджан) в рамках Европейской квалификации в марте 2024 в Баку. Об этом говорится в пресс-релизе UWW.
-
- 24 апрель 2024, 17:20
23 апреля ученый-экономист Губад Ибадоглу после освобождения под домашний арест прошел медицинское обследование в гражданской клинике.
-
- 24 апрель 2024, 15:59
Пакет азербайджано-кыргызских документов был подписан сегодня по итогам переговоров в Баку президентов двух стран Ильхама Алиева и Садыра Жапарова.
Написать отзыв