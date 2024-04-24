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  • Граждане Турции армянского происхождения имеют равные права с остальными гражданами страны - Эрдоган
Граждане Турции армянского происхождения имеют равные права с остальными гражданами страны - Эрдоган

Граждане Турции армянского происхождения имеют равные права с остальными гражданами страны - Эрдоган

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Граждане Турции армянского происхождения имеют равные права с остальными гражданами страны - Эрдоган

Президент Турции Эрдоган направил послание Патриарху армян Турции Сааку Машаляну в связи с годовщиной событий 1915 года в Османской империи.

«Мы не позволяли и не позволим, чтобы кто-либо из наших граждан армянского происхождения был отчужден, отвержен и чувствовал себя человеком второго сорта на своей Родине»,- говорится в послании.

Глава государства указал на необходимость рассматривать исторические события «здраво, честно, не поддаваясь радикализму и  языку ненависти».

Турецкий лидер почтил память граждан армянского происхождения Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны, выразив соболезнование их потомкам.

По его словам, «вызванные Первой мировой войной разрушения на османских землях оставили глубокие следы в памяти».

«Безопасность, процветание и счастливое существование наших граждан армянского происхождения, которые обогащают анатолийские земли своим культурным и гуманитарным вкладом, по-прежнему гарантированы», -сказал он.

В заключение президент Эрдоган передал свои приветствия членам армянской общины Турции.

 

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