Граждане Турции армянского происхождения имеют равные права с остальными гражданами страны - Эрдоган
Граждане Турции армянского происхождения имеют равные права с остальными гражданами страны - Эрдоган
Президент Турции Эрдоган направил послание Патриарху армян Турции Сааку Машаляну в связи с годовщиной событий 1915 года в Османской империи.
«Мы не позволяли и не позволим, чтобы кто-либо из наших граждан армянского происхождения был отчужден, отвержен и чувствовал себя человеком второго сорта на своей Родине»,- говорится в послании.
Глава государства указал на необходимость рассматривать исторические события «здраво, честно, не поддаваясь радикализму и языку ненависти».
Турецкий лидер почтил память граждан армянского происхождения Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны, выразив соболезнование их потомкам.
По его словам, «вызванные Первой мировой войной разрушения на османских землях оставили глубокие следы в памяти».
«Безопасность, процветание и счастливое существование наших граждан армянского происхождения, которые обогащают анатолийские земли своим культурным и гуманитарным вкладом, по-прежнему гарантированы», -сказал он.
В заключение президент Эрдоган передал свои приветствия членам армянской общины Турции.
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