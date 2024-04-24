UWW подтвердил нечестное судейство в поединке Чамизо-Байрамов

23 апреля Международный союз борьбы (UWW) в лице ее Дисциплинарной палаты лишила права на судейство арбитров на нарушения во время полуфинального поединка между Франком Чамизо (Италия) и Тураном Байрамовым (Азербайджан) в рамках Европейской квалификации в марте 2024 в Баку. Об этом говорится в пресс-релизе UWW.

Несмотря на эти санкции, Байрамов остается победителем поединка, поскольку согласно статье 53 Международных правил борьбы, ни при каких обстоятельствах результат поединка не может быть изменен после объявления победы на ковре.

Дисциплинарная палата, однако, попросила UWW поставить Чамизо на первое место в следующем квалификационном турнире 9 мая в Стамбуле.

В поединке Чамизо-Байрамов рефери на ковре был Роман ПАВЛОВ, судьей Али М. САЙВАН, председателем ковра был Алексей БАЗУЛИН. В состав судейской делегации вошли Камель БУАЗИС, Ибрагим ЧИЧИОГЛУ и Кейси ГЕССЛ.

Дисциплинарная палата приняла решение отстранить Павлова и Чичиоглу от всех их обязанностей до 31 декабря 2024 года. Сайван отстранен до 30 сентября, главный судья в поединке Базулин отстранен до 30 июня, еще два члена судейской коллегии - Буазиз и Гессль также отстранены до 30 июня.

Байрамов был признан победителем при счете 8-8 и заработал путёвку на Олимпиаду в Париже. Однако Итальянская федерация борьбы пожаловалась на необъективное судейство и несправедливое решение судей о победителе.

Дисциплинарная комиссия признала, что судьи неправильно давали оценки действиям борцов, отмечено в пресс-релизе.

Напомним, что итальянский борец заявил, что в Баку ему предложили 300 тысяч долларов, чтобы он проиграл Байрамову. Однако, он отказал и организаторы турнира подкупили судей.