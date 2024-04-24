Медобследование подтвердило серьезные проблемы у Губада Ибадоглу

23 апреля ученый-экономист Губад Ибадоглу после перевода под домашний арест прошел медицинское обследование в гражданской клинике.

Его брат Галиб Байрамов сообщил, что в селезенке и почках серьезных проблем нет. Уровень холестерина в норме, поскольку он регулярно принимал лекарство. Однако печень увеличена.

Наибольшее беспокойство вызывало состояние сердца. До ареста диаметр корня аорты составлял 37 мм. В октябре 2023 г. когда Ибадоглу был обследован в Центральной клинической больнице диамерт корня аорты увеличился до 44 мм в корне и до 41 мм в восходящей части аорты. Тем не менее, врачи не усмотрели угрозу аневризмы.

Томография 23 апреля выявила расширение корня аорты и в восходящей части аорты уже до 50 мм.

По медицинским предписаниям, при расширении аорты до 52 мм. необходимо хирургическое вмешательство.

Получается, что во время ареста аорта стремительно расширялась. Это результат стресса, высокого давления и отсутствия надлежащего лечения, отметил Байрамов.

Кроме того, подтвержден высокий уровень сахара в крови - 164.2 натощак, что существенно выше нормы. Показатель гликогемоглабина также оказался высоким – 9.

Из-за высокого уровня сахара врачи считают нецелесообразным операцию на пальцах ноги, которые почернели.

В щитовидной железе выявлен узелок диаметром в 3,3 мм и есть вероятность его роста из-за диабета. Для определения злокачественности узла необходма биопсия.

И наконец, увеличена предстательная железа, сообщил брат Губада Ибадоглу.

* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, включая Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали свободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.