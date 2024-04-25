США приветствуют соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
США приветствуют соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Соединенные Штаты «приветствовали» в среду сообщения о том, что Армения и Азербайджан достигли соглашения по поводу участка границы, и обе страны работают над демаркацией своих границ, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Мы приветствуем сообщение о том, что Армения и Азербайджан договорились об Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель корреспонденту Turan во время ежедневного брифинга.
«Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения», - добавил он.
Комментарии Пателя прозвучали после того, как Баку и Ереван в начале этой недели объявили об установке первого пограничного знака.
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