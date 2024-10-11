Страны АСЕАН поддерживают Украину - Блинкен
Страны АСЕАН поддерживают Украину - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что не услышал «ничего нового» от министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите стран Восточной Азии в Лаосе, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Я слушал его. Не могу сказать, слушал ли он меня, но я не услышал ничего нового о продолжающейся российской агрессии против Украины», — сказал госсекретарь на пресс-конференции, отвечая на вопросы TURAN.
На этой неделе Блинкен провел встречи в рамках саммита стран АСЕАН, где тема Украины была среди главных в повестке дня, сообщает корреспондент TURAN, сопровождавший госсекретаря в этой поездке.
«Страны-участники ясно дали понять, что эта агрессия против Украины должна быть прекращена, ибо она против принципов международной системы, против мира и стабильности, против суверенитета, территориальной целостности и независимости», — сказал Блинкен.
В этом году форум АСЕАН также был сосредоточен на гражданской войне в Мьянме и территориальной напряженности в Южно-Китайском море, двух ключевых проблемах, которые проверили авторитет блока. На форуме также премьер-министр Китая Ли Цян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба и другие региональные лидеры.
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