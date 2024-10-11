Азербайджан утвердил соглашения о проведении COP29 и обмене климатическими данными с РКИК ООН
Парламент Азербайджана ратифицировал ряд соглашений с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) о проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) в Баку. Соглашения были подписаны в Баку 17 августа 2024 года и в Бонне 23 августа 2024 года между правительством Азербайджана и Секретариатом Киотского протокола и Парижского соглашения.
Ратифицированные соглашения включают положения о проведении КС-29, 19-й сессии Совещания сторон Киотского протокола, 6-й сессии Совещания сторон Парижского соглашения и сессий вспомогательных органов в рамках РКИК ООН. Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашений, которые облегчат организацию и логистику этих климатических встреч высокого уровня.
Кроме того, указом президента был утвержден меморандум о взаимопонимании по обмену информацией между правительством Азербайджана и Секретариатом РКИК ООН. Подписанный 4 сентября 2024 года в Баку и 9 сентября 2024 года в Бонне, меморандум направлен на обеспечение эффективной коммуникации и обмена данными между двумя сторонами.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Секретариат РКИК ООН после завершения необходимых внутренних процедур для вступления соглашений в силу. Это событие еще больше укрепляет роль Азербайджана в глобальной климатической повестке дня, подготавливая почву для дискуссий о климатических действиях и политике на КС-29.
Азербайджан активно участвует в международных усилиях по борьбе с изменением климата, согласовывая себя с целями Парижского соглашения. Ожидается, что предстоящая конференция COP29 привлечет тысячи делегатов, включая правительственных чиновников, НПО и экспертов по климату, для обсуждения ключевых стратегий смягчения последствий изменения климата и прогресса, достигнутого странами в выполнении своих обязательств.
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