ASEAN ölkələri Ukraynanı dəstəkləyir - Blinken

Cümə günü ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken bildirib ki, Laosda Şərqi Asiya ölkələrinin sammitində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovdan "yeni heç nə" eşitməyib.

"Onu dinlədim. Onun məni dinləyib-dinləmədiyini deyə bilmərəm, lakin Rusiyanın Ukraynaya qarşı davam edən təcavüzü haqqında yeni heç nə eşitmədim", deyə dövlət katibi mətbuat konfransında Turan-ın suallarına cavabda bildirib.

Bu həftə Blinken ASEAN ölkələrinin sammiti çərçivəsində görüşlər keçirib. Bu görüşlərdə Ukrayna mövzusu gündəliyin əsas məsələləri arasında olub, bu barədə səfərdə dövlət katibini müşayiət edən Turan-ın müxbiri xəbər verib.

"İştirakçı ölkələr açıq şəkildə bildiriblər ki, Ukraynaya qarşı bu təcavüzə son qoyulmalıdır, çünki bu təcavüz beynəlxalq sistemin prinsiplərinin, sülh və sabitliyin, suverenliyin, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyin əleyhinədir", deyə Blinken bildirib.

Bu il ASEAN forumda həm də Myanmadakı vətəndaş müharibəsinə və Cənubi Çin dənizində ərazi gərginliyinə - blokun nüfuzunu sınayan iki mühüm problemə diqqət yetirilib. Forumda Çinin baş naziri Li Tsyan, Hindistanın baş naziri Narendra Modi, Yaponiyanın yeni baş naziri Sigeru İsiba və digər region liderləri iştirak ediblər.

