Суд отказался перевести Тофига Ягублу под домашний арест
Суд отказался перевести Тофига Ягублу под домашний арест
Наримановский районный суд Баку 2 апреля отклонил ходатайство о переводе члена Национального совета и партии «Мусават» Тофига Ягублу под домашний арест.
«Доводы следствия , что Тофиг Ягублу будет уклоняться от следствия, не состоятельны. Он не намерения уклоняться от следствия или оказывать на кого-либо влияния на расследование», - сказал Turan адвокат Неймат Керимли.
По его словам, Ягублу содержится под стражей более 3,5 месяцев и все это время следственных действий не проводится. В таком случае, он не должен более оставаться под стражей. Керимли добавил, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.
*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.
Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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