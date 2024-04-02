Суд  отказался перевести  Тофига Ягублу под домашний арест

Наримановский районный суд Баку 2 апреля отклонил ходатайство о переводе члена Национального совета и партии «Мусават» Тофига Ягублу под домашний арест.

«Доводы следствия , что Тофиг Ягублу будет уклоняться от следствия, не состоятельны. Он не намерения уклоняться от следствия или оказывать на кого-либо влияния на расследование», - сказал Turan адвокат Неймат Керимли.

По его словам, Ягублу содержится под стражей более 3,5 месяцев и все это время следственных действий не проводится. В таком случае, он не должен более оставаться под стражей. Керимли добавил, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.